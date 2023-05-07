Ротенберг — о календаре турнира в Астане: такой график определила не Россия

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после поражения от сборной Беларуси (4:7) посетовал на недостаток времени на восстановление и физическую усталость игроков команды. Российская сборная провела два матча за два дня подряд.

«Мы просто были под нагрузками. Команда находится под нагрузками с точки зрения игр, а белорусы оказались свежее, так как они отдыхали. В это же время у нас было достаточно моментов, которые мы должны были забить и выиграть. Усилим реализацию, улучшим тактические детали. С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно всё понимают. Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем всё возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске.

Хватит ли двух дней на восстановление? Это то, что есть, и других вариантов у нас нет. Конечно, это лучше, чем меньше 10 или 12 часов на восстановление. Конечно, это большая разница. Надо играть только на победу. Здесь всё в наших руках. Бывают ситуации, когда ребята ошибаются, и не бывает игр без ошибок, но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Впереди много игр, у нас серьёзная серия. Сборная Беларуси будет усиливаться, она дополнительно вызывает игроков, поэтому для нас всё только начинается.

Почему не получаются первые периоды в этой серии? В этот раз была самая тяжёлая игра. Не было времени на восстановление. График турнира определяли не мы, его определила сборная Казахстана. Такой у нас график. Будем сильнее. Играя под такими нагрузками, сейчас восстановимся и добавим. Здесь не мы решаем, когда играть. Даже в плей-офф КХЛ всегда есть день на восстановление, а сейчас у нас не было и суток, и для ребят это было очень тяжело. Благодарю всех ребят, которые бились всю игру и отдали всё для победы. Если будем так играть и с такой самоотдачей, то победим в оставшихся играх, которых много впереди», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее сборная «Россия 25» в двух матчах в Челябинске одержала победу во встречах со сборной Беларуси с общим счётом 10:2. Накануне вчерашнего поражения от сборной Беларуси российская команда обыграла сборную Казахстана со счётом 3:0. Следующий матч «Россия 25» проведёт в Красноярске 9 мая со сборной Беларуси.