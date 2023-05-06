Россия получила семь шайб от Беларуси! Квартальнов победил в ярком шоу-матче

Ко второму дню турнира Qazaqstan Hockey Open сборная «Россия 25» подошла в статусе лидера соревнования. В первый день команда Романа Ротенберга одержала сухую победу над хозяином турнира сборной Казахстана (3:0). Первый период матча выдался безголевым, после чего героем встречи стал 22-летний нападающий Николай Поляков. На данный момент имеющий всего 15 матчей игрового опыта в КХЛ форвард отметился дублем, который и принёс победу российской сборной.

«Дубль Полякова? Николай на всех тренировках выкладывается, он замечательный в этом плане игрок. Работает, тренируется. И вы видите по его игре, по катанию и по самоотдаче, что он всегда один из лучших в команде. Самоотверженный хоккеист, который много играет в меньшинстве. Сегодня он забил в большинстве, забил пять на пять, забросил победную шайбу. Нам нужны герои, и сегодня он наш герой, герой этой игры, как и все остальные ребята», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» на послематчевой пресс-конференции.

После победы над Казахстаном (3:0) российская команда получила возможность досрочно гарантировать себе первое место на турнире в Астане. Для этого сегодня россиянам нужно было любым способом переиграть сборную Беларуси. В этом случае завтрашний заключительный матч соревнования между белорусами и казахстанцами уже не имел бы турнирного значения.

В ходе Большого тура сборной сегодняшний очный матч стал уже третьим для российских и белорусских хоккеистов. Ранее команды дважды встретились в Челябинске – и в обоих случаях заметно сильнее оказались подопечные Ротенберга – 4:0 и 6:2 соответственно. «Чего жду от турнира в Казахстане? Хотим сыграть по-другому, убрать ошибки. Начинать переходить во взрослый хоккей из юниорского. Мини-турнир, где нужно выйти максимально собранными», – говорил новый главный тренер белорусской национальной команды Дмитрий Квартальнов перед матчем со сборной России.

В сравнении с первым матчем на турнире в Астане в составе российской команды произошло минимальное количество изменений. В отсутствие травмированного Марата Хуснутдинова капитаном сборной «Россия 25» был назначен Захар Бардаков, а место в воротах занял Даниил Исаев, сменивший отыгравшего вчера «на ноль» Никиту Серебрякова.

Своего возможного «сухаря» голкипер «Локомотива» лишился уже на третьей минуте первого периода, когда точным броском с разворота цель поразил Никита Пышкайло. Россияне отыгрались спустя 10 минут усилиями Валентина Зыкова, для которого старт турне регионов вообще сложился максимально успешным образом. В двух челябинских матчах 27-летний форвард записал на свой счёт по дублю, а сегодня продлил личную голевую серию в матчах с белорусской командой.

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После перерыва обмен голами продолжился. Сначала Тимофей Ковгореня во второй раз в матче вывел вперёд белорусов, на что россияне ответили голевой атакой уже через две минуты. По-настоящему красивую трёхходовку разыграли Святослав Гребенщиков, Матвей Мичков и Андрей Чивилёв, на счету которого и было последнее действие в этой комбинации.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Но теперь уже ответ белорусской команды не заставил себя долго ждать. Бардаков неосторожно сыграл высоко поднятой клюшкой против Егора Чезганова, за что и был наказан удалением. Судьям даже понадобился просмотр игрового момента, после которого на игрока российской сборной было наложено двухминутное удаление. Отбыть его до конца в штрафном боксе Захару было не суждено – Сергей Сапего идеально приложился в большинстве, снова выведя вперёд белорусов.

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Первый раз в этой серии белорусы смогли трижды за матч поразить ворота сборной «России 25». Также впервые во всём турне российская команда уступала в счёте перед третьим периодом. В заключительной трети россиянам нужно было отыгрываться – и с этой задачей команда справилась уже через шесть с половиной минут благодаря голу Марата Хайруллина.

Но белорусы были настроены очень решительно и своего не упустили – голы оформившего дубль Ковгорени и отличившегося следом Егора Игнатенко обеспечили команде Квартальнова преимущество в две шайбы. Россияне отыграли один гол после точного броска Хайруллина, но замена вратаря на шестого полевого игрока больше дивидендов не принесла. Белорусы отправили две шайбы в пустые ворота и одержали яркую победу в результативной встрече. Для Квартальнова эта победа стала первой на посту главного тренера сборной Беларуси, а завтра он может оформить уже первый титул в новом качестве.