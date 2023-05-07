Главный тренер ЦСКА Фёдоров: ждём футболистов с ответным визитом, но сейчас у нас отпуск
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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от просмотра футбольного матча. Напомним, сегодня 7 мая, хоккеисты и главный тренер армейцев посетили матч футбольного ЦСКА и «Оренбурга» 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой армейцев 2:1.
«Очень приятно, рад за ребят, которые смогли приехать поддержать наших одноклубников. Молодцы, что победили, красивая игра. Могли и больше забить, но счёт по игре. С удовольствием ждём футболистов с ответным визитом на хоккей, но сейчас у нас отпуск», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ХК ЦСКА.
В перерыве футбольного матча игроки ХК ЦСКА вышли на футбольное поле и сделали круг почёта с Кубком Гагарина, который выиграли по итогам сезона в КХЛ.
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