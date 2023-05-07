Хоккеисты ЦСКА сделали круг почёта с Кубком Гагарина в перерыве футбольного матча
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Хоккеисты и главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров посетили матч футбольного ЦСКА и «Оренбурга» 26-го тура РПЛ. Встреча проходит в Москве, счёт после первого тайма 1:0 в пользу ЦСКА.
В перерыве футбольного матча игроки вышли на поле и сделали круг почёта с Кубком Гагарина, который выиграли по итогам сезона в КХЛ.
Напомним, ЦСКА стал чемпионом КХЛ второй сезон подряд, одолев в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» с общим счётом 4-3. Футболисты ЦСКА в последний раз становились чемпионами России в 2016 году.
Ранее легендарный советский арбитр Юрий Карандин остался недоволен судейством в плей-офф КХЛ и отдельно выделил арбитраж в полуфиналах Кубка Гагарина.
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