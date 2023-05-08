Сергей Бобровский повторил достижение Павла Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» отличились Энтони Дюклер, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва, продлив победную серию в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей. 34-летний вратарь повторил достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ, став первым голкипером после чеха, которому удалось выиграть шесть матчей кряду в плей-офф НХЛ.

Нынешний плей-офф 34-летний Бобровский начал в запасе, будучи сменщиком Алекса Лайона. Впервые в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 Сергей сыграл в третьем матче серии первого раунда с «Бостон Брюинз», выйдя на замену в третьем периоде. Следующий матч Бобровский начал в старте и потерпел поражение, после чего выиграл шесть следующих игр.