«Вратари — это вуду». В Кубке Стэнли тащат не те голкиперы, от которых этого ждали

Сергей Бобровский — одна из ключевых причин того, что резко перекошенная в сторону атаки «Флорида» начала второй раунд с 2-0 в гостях с «Торонто». Русский вратарь вернулся в форму пятилетней давности — и забавно, что тогда после выигранных «Везин» он проваливался в плей-офф, а сейчас у него всё наоборот.

Четыре года Боб играет во «Флориде» — и почти всё это время пошло под знаком статей журналистов и постов болельщиков, что же с ним делать. Выкупить, обменять с драфт-пиками в какую-нибудь «Аризону», обменять с удержанием зарплаты — не было в команде человека более критикуемого. В принципе, нельзя сказать, что это было не по делу: не раз и не два амбициозные бэкапы выглядели лучше Сергея. За четыре года в «Пантерз» Бобровский пропустил на девять голов больше, чем должно было быть по xG: не худший результат в лиге, но и вообще не то, что ждёшь от вратаря за $ 10 млн.

Однако один ли Бобровский в этом году неожиданно рушит стереотипы? Посмотрите на Филиппа Грубауэра: в прошлом году немец чуть ли не собственноручно закопал и так не очень сильный «Сиэтл» образца первого сезона в лиге, пропуская гору необязательных шайб. Второй год стал лишь незначительным улучшением, и слабую игру немца скрыла забивная атака. И вдруг внезапно в плей-офф появляется спокойный и уверенный в себе голкипер, который не подводит при однообразном навале «Колорадо» и помогает сотворить одну из главных сенсаций XXI века.

Филипп Грубауэр Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Обратный пример — Линус Улльмарк. Швед провёл исторический сезон, был лучшим по всем основным статистическим показателям (хотя по продвинутым первым был Сорокин), даже гол забил — и куда всё это делось в плей-офф, где Улльмарк напропускал достаточно своих голов, абсолютная загадка. Можно объяснить это травмой, тем более и в концовке сезона не играл пару матчей — но в плей-офф все играют с травмами, и это не является универсальным оправданием.

В целом большинство последних плей-офф наполнены историями, когда команды добиваются успеха либо со слабыми вратарями, либо со внезапными героями. Год назад «Колорадо» достиг вершины с худшей вратарской статистикой века, обыграв в финале Запада «Эдмонтон» с 40-летним Майком Смитом в воротах. За сезон до этого Кэри Прайс выдал свой прощальный поклон, вытащив «Монреаль» в финал, хотя несколько сезонов до этого воспринимался многими как обладатель худшего контракта лиги. Ещё чуть раньше вечный бэкап Антон Худобин на безрыбье стал основным вратарём «Далласа» и тоже помог явному андердогу пробиться в финал.

Хоккей из-за особенностей правил и так является самой непредсказуемой и подверженной случайностям командной игрой, при этом позиция людей, которые должны бессменно играть все 60 минут, является случайной втройне. Команды НХЛ практически перестали брать вратарей в первом раунде драфта из-за массовых провалов людей, имена которых сейчас вспомнят только люди с энциклопедической памятью. Развитие голкипера происходит позже, чем у полевого игрока, и в 18–19 лет предугадать его практически невозможно. Более того, даже уже во взрослом возрасте оно остаётся нелинейным. Свою роль играет и общее падение уровня голкиперов в НХЛ, во многом связанное с резкой деградацией канадской школы.

Можно понять, почему некоторые звёздные вратари в этом плей-офф сыграли неудачно — например, аналитики «Торонто» нашли одну уязвимость Василевского и били в неё в первые матчи серии, пока голкипер не перестроился. Но как можно хоть как-то логически объяснить то, что великолепную форму набирают люди, в которых никто не верил? Только и исключительно психологией. «Горячий» вратарь — самый опасный, даже если он не обладает регалиями, форма для голкипера означает очень и очень многое. Как любят говорить в США, goalies are voodoo.

Акира Шмид — неожиданный герой плей-офф Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Такая постановка, конечно, придаёт делу хоккейного вратаря нездоровый фатализм — зачем тогда вообще нужны тренеры, если твой голкипер может в любой момент улететь в космос, составив компанию Илье Брызгалову? Но, пожалуй, их ключевая особенность — это не только упражнения на льду, но и психологическая работа. У голкиперов и так есть клеймо странных людей (при этом слово «странный» — ещё цензурное, многие говорят жёстче).

Вратарь может в одно лицо выиграть для тебя игру или проиграть — и при этом ты даже не знаешь, что происходит у него внутри. Ни в каком другом виде спорта от вратаря не требуется такого высокого процента отражённых ударов или бросков, и при этом ты даже не знаешь, что у него внутри. Всё это делает хоккей мало поддающимся традиционным средствам аналитики.