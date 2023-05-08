«Сиэтл» забросил «Далласу» четыре шайбы за шесть минут второго периода

В эти минуты проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит в Сиэтле на «Климат Пледж-Арена». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Хозяева ведут со счётом 5:1.

В первом периоде команды поразить ворота друг друга не смогли. На третьей минуте второго периода счёт в составе хозяев открыл Джордан Эберле, в последующие шесть минут «Кракен» ещё трижды поразил ворота соперников. Отличились Александер Веннберг, Карсон Суси и Мэтти Бенирс. Таким образом, за шесть минут игры «Сиэтл» четырежды поразил ворота «Далласа».

Мэйсон Марчмент с передачи Евгения Дадонова сумел сократить отставание в счёте, однако в концовке второго периода Ээли Толванен снова вернул разницу в четыре шайбы.