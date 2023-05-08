Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» забросил «Далласу» четыре шайбы за шесть минут второго периода

«Сиэтл» забросил «Далласу» четыре шайбы за шесть минут второго периода
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит в Сиэтле на «Климат Пледж-Арена». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Хозяева ведут со счётом 5:1.

В первом периоде команды поразить ворота друг друга не смогли. На третьей минуте второго периода счёт в составе хозяев открыл Джордан Эберле, в последующие шесть минут «Кракен» ещё трижды поразил ворота соперников. Отличились Александер Веннберг, Карсон Суси и Мэтти Бенирс. Таким образом, за шесть минут игры «Сиэтл» четырежды поразил ворота «Далласа».

Мэйсон Марчмент с передачи Евгения Дадонова сумел сократить отставание в счёте, однако в концовке второго периода Ээли Толванен снова вернул разницу в четыре шайбы.

Материалы по теме
Главный тренер «Далласа» высказался о будущем Ирвинга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023