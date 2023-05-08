Главный тренер «Торонто» прокомментировал травму Ильи Самсонова

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.Игрок был заменён на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому момент россиянин сделал 8 сейвов.
После окончания встречи главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал травму российского голкипера. «У меня нет информации по Самсонову. Но Джозеф Уолл сыграл великолепно, мы убедились, что он полностью готов», — сказал после матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало – 02:00 мск.
В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампу-Бэй Лайтнинг».
- 8 мая 2023
-
08:10
-
07:49
-
07:32
-
07:15
-
06:45
-
06:24
-
06:12
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
05:29
-
04:34
-
04:22
-
01:18
- 7 мая 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:52
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:28
-
20:56
-
20:31
-
20:15
-
19:39
-
19:31
-
19:05
-
18:53
-
18:29
-
18:10
-
17:46
-
17:18
-
17:03