Главный тренер «Торонто» прокомментировал травму Ильи Самсонова

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.Игрок был заменён на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому момент россиянин сделал 8 сейвов.

После окончания встречи главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал травму российского голкипера. «У меня нет информации по Самсонову. Но Джозеф Уолл сыграл великолепно, мы убедились, что он полностью готов», — сказал после матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало – 02:00 мск.

В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампу-Бэй Лайтнинг».