Защитник Кирилл Готовец продлил контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новый контракт носит односторонний характер.

Кирилл Готовец начал карьеру хоккеиста в Беларуси и стал чемпионом Высшей лиги в составе ХК «Юность-Минск». Затем перебрался в Северную Америку. Защитник прошёл путь от студенческой лиги до АХЛ, однако до НХЛ так и не добрался, хоть и был задрафтован в 2009 году «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В КХЛ Кирилл Готовец дебютировал за минское «Динамо», позже перешёл в «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина — 2021. В мае 2022 года подписал контракт с московским «Динамо». В сезоне-2022/2023 провёл 59 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету защитника 248 игр и 31 (6+25) результативный балл.