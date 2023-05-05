Московское «Динамо» подписало контракт с экс-капитаном «Северстали» Морозовым
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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Егором Морозовым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с хоккеистом рассчитан на два года и носит односторонний характер.
Последние четыре сезона нападающий выступал за «Северсталь». В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате за череповецкий клуб и набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне Морозов был капитаном череповецкого клуба.
Всего в КХЛ на счету Морозова 353 игры и 108 (51+57) набранных очков.
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