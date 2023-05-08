Сборная «Россия 25» возложила цветы к Мемориалу Победы
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Сборная «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом 8 мая посетила Мемориал Победы в Красноярске, где возложила цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.
Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга
Напомним, сборная «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане с одной победой в двух матчах.
Российская национальная команда 6 мая уступила белорусам со счётом 4:7, до этого победив Казахстан 3:0. Отметим, завтра, 9 мая, в Красноярске сборная «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. Начало матча на стадионе «Платинум Арена» — в 12:00 мск.
Ранее известный тренер Андрей Назаров призвал болельщиков поддержать сборную «Россия 25» в предстоящем матче со сборной Беларуси 9 мая.
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