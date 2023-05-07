Андрей Назаров призвал 9 мая поддержать сборную «Россия 25» в матче с Беларусью

Известный тренер Андрей Назаров призвал болельщиков поддержать сборную «Россия 25» в предстоящем матче со сборной Беларуси. Напомним, в Красноярске 9 мая команды встретятся в рамках большого тура российской сборной по городам России, Беларуси и Казахстана.

«Хотелось бы всех поздравить с наступающим и большим для нашей страны праздником. В эти дни как раз идёт репетиция Парада Победы. Живу в центре Москвы, где уже перекрыли улицы для подготовительных мероприятий, довелось понаблюдать за нашими техническими достижениями. Скажу честно: очень впечатляет.

Конечно, наблюдаю за играми сборной «Россия 25». В Астане состоялись очень интересные матчи с Казахстаном и Беларусью, теперь наша команда перемещается в Красноярск, где сыграет с Беларусью как раз 9 мая. Обязательно поболеем за российскую сборную, призываю к этому всех болельщиков. Желаю победы сборной «Россия 25», но и соперник у нас очень достойный. Думаю, нас ждёт увлекательный матч с большим количеством опасных моментов и заброшенных шайб. Тем более россияне проповедуют атакующий и зрелищный хоккей. Кстати, желаю Красноярску как можно быстрее вступить в КХЛ. Люди в этом городе очень сильно любят хоккей и заслужили иметь свой клуб в лиге», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.