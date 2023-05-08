«Страшно и ужасно». Форвард «Далласа» высказался о стрельбе в торговом центре в Техасе

Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон отреагировал на стрельбу, произошедшую в одном из торговых центров Техаса. Жертвами происшествия стали девять человек. Молодые хоккеисты «Старз» часто совершали покупки в этом месте.

«Просто страшно и ужасно. Многие из вещей, которые происходят в мире, просто зачастую случаются не рядом с нами. Но когда это происходит где-то, где вы бывали, чувствуешь что-то вроде ошеломления. Нужно быть очень осторожным», — приводит слова Джонстона пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

10 мая «Даллас Старз» предстоит провести четвёртый матч в полуфинальной серии Запада с «Сиэтлом». Счёт в серии — 2:1 в пользу «Кракен». Ранее тренер «Далласа» Питер Дебур признался, что после таких новостей «тяжело думать о матчах».