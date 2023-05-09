«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ

В США состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2023, победителем которой стал «Чикаго Блэкхокс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли

Это второй случай победы «Чикаго» в драфт-лотерее в истории НХЛ – в 2007 году «Блэкхокс» выбрали нападающего Патрика Кейна.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Чикаго»;

2. «Анахайм»;

3. «Коламбус»;

4. «Сан-Хосе»;

5. «Монреаль»;

6. «Аризона»;

7. «Филадельфия»;

8. «Вашингтон»;

9. «Детройт»;

10. «Сент-Луис»;

11. «Ванкувер»;

12. «Оттава» (выбор передаётся «Аризоне»);

13. «Баффало»;

14. «Питтсбург»;

15. «Нэшвилл»;

16. «Калгари».

Выборы 17-32 будут определены по результатам Кубка Стэнли. Драфт НХЛ-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.