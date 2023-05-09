«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ

В США состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2023, победителем которой стал «Чикаго Блэкхокс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли
Это второй случай победы «Чикаго» в драфт-лотерее в истории НХЛ – в 2007 году «Блэкхокс» выбрали нападающего Патрика Кейна.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Чикаго»;
2. «Анахайм»;
3. «Коламбус»;
4. «Сан-Хосе»;
5. «Монреаль»;
6. «Аризона»;
7. «Филадельфия»;
8. «Вашингтон»;
9. «Детройт»;
10. «Сент-Луис»;
11. «Ванкувер»;
12. «Оттава» (выбор передаётся «Аризоне»);
13. «Баффало»;
14. «Питтсбург»;
15. «Нэшвилл»;
16. «Калгари».
Выборы 17-32 будут определены по результатам Кубка Стэнли. Драфт НХЛ-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.
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