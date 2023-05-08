Мичков — третий в рейтинге драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг 37 лучших игроков драфта НХЛ 2023 года. Первое место занял канадец Коннор Бедард («Реджайна Пэтс»). На втором — Адам Фантилли (университет Мичигана).
Третье место занял российский форвард СКА Матвей Мичков.
«Мичков — один из самых лучших кандидатов на драфт, которых я когда-либо видел. У него действительно особое атакующее мастерство и хоккейное чутьё. Его мышление отличается от мышления других игроков в том, как он видит развитие игры, и, кажется, он всегда находит способы реализовать голевые моменты, несмотря на то что он не самый крупный или быстрый.
У него особенный склад ума, но он невероятно искусен в обращении с шайбой и может заставить считать его элитное владение клюшкой рутинным занятием. Мичков — «финишёр», который забьёт много голов. Его катание скорее неуловимое, чем быстрое, но я бы не назвал его высококонкурентным», — сказано в статье.
Также в топе ещё три российских хоккеиста. Девятое место занял Даниил Бут («Локомотив»), 10-е — Дмитрий Симашёв («Локомотив»), 30-е — Михаил Гуляев («Авангард»).
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