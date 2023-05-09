Ротенберг: для нас большая честь — выступить на федеральном канале после Парада Победы!

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над сборной Беларуси (5:1) поблагодарил за организацию игры.

«Мы готовы летать во все города, дай бог, позволит график. Нам главное, чтобы нас покормили и дали возможность выспаться. В Красноярске всё организовано замечательно. Большая благодарность нашим организаторам, всем, кто пришёл на трибуны, всем, кто болел у телевизора. Сегодня нашу игру показывал «Матч ТВ» — это федеральный канал. Большая честь и гордость для нас – выступить и победить на федеральном канале после Парада Победы. Слава богу, что мы играем в хоккей. В это время это очень важно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.