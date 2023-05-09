Василий Глотов рассказал, в чём для него заключается главный смысл игры за «Россию 25»

Нападающий «России 25» Василий Глотов рассказал, в чём для него заключается главный смысл игры за сборную.

«Я просто бросал по воротам. Не оглядываясь назад. У сборной получилось сыграть результативно, не получилось отыграть «на ноль». Лучше могли сыграть в большинстве. Накал никто не отменял. Прошлый матч мы проиграли. У белорусов был вкус победы, они хотели ещё, нам нужно было смыть горечь поражения. Поэтому игра получилась с накалом.

Игра в тройке? Я давно ребят знаю. С Маратом Хайруллиным почти весь сезон играли, Пашу Порядина тоже знаю давно лично. Марат с ним играл в «Нефтехимике». Это не первая игра для нас в сборной. Да, уже где‑то есть «химия», мы игроки одного типажа. Знаем — как нужно сыграть, где‑то нам проще найти друг друга.

Я рад, что мы продлили сезон. Самое главное для меня, что в этом турне мы приезжаем в города, здесь не видели сборную. Я сам из Сибири. Я понимаю, что люди пришли на хоккей один раз в год увидеть сборную. Нам нужно сделать всё, чтобы порадовать их, оставить хорошее впечатление, детям привить интерес. Это была основная задача. Думаю, мы справились.

Приставка 25? Если честно, уже так давно это турне идёт — ещё с Новогорска. Уже не обращаю внимания. Для меня всё равно это свитер сборной России? Конечно! Это честь, привилегия и гордость», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.