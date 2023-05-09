Генменеджер «Колорадо» высказался о ситуации с Ничушкиным

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд прокомментировал ситуацию с российским нападающим клуба Валерием Ничушкиным.
«Я не могу комментировать что-либо, связанное с Вэлом. Могу только сказать, что он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он снова станет очень важной частью нашей команды в будущем», — приводит слова Макфарланда журналист Питер Боуг в своём «твиттере».
Напомним, Ничушкин по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле. Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
В регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».
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