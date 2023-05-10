Немчинов: Бобровский тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли и отлично себя проявляет

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» Сергей Немчинов прокомментировал игру российских хоккеистов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и отдельно отметил вклад голкипера Сергея Бобровского в успехи «Флориды Пантерз».

«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, а сейчас отдаёт, забивает и показывает на льду яркую игру. Здорово себя проявляет и Барбашёв из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру. Самсонов классно провёл первый раунд в плей-офф — никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить.

В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передаёт свою уверенность партнёрам. Можно сказать, что он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли. Бобровскому доверили, и он отлично себя проявляет. Тут точно никто не думал, что они выбьют «Бостон» из розыгрыша, но благодаря его удивительной игре они прошли очень сильную команду, да и сейчас могут пройти серьёзного соперника. Сильные вылетают, а андердоги, на которых никто не ставил, удивляют!

Скорее всего, и в финале Кубка Стэнли нас будет ждать сюрприз. Пока сложно сказать, кто туда доберётся, всё непредсказуемо», — сказал Немчинов в интервью Legalbet.

Напомним, в серии «Торонто» — «Флорида» счёт 0-3. Четвёртая игра начнётся в ночь на 11 мая в 2:00 мск.