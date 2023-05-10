Нападающий сборной Беларуси рассказал, что нужно команде, чтобы победить «Россию 25»

Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук прокомментировал вызов в национальную команду и рассказал, что нужно, чтобы победить «Россию 25».

«Можно сказать, что долгожданный приезд для меня. Мы приболели, но сейчас подтянулись, надеемся, хоть как-то сможем помочь команде. В Минске готовились вместе с Михаилом Грабовским. Сразу после болезни нужна была подготовка, сразу втягиваться в игры будет трудно, нужен был какой-то тренировочный цикл, мы его прошли.

Смотрел матчи. Нужно реализовывать свои моменты, тогда можно побеждать «Россию 25». Чего не хватило? Играли вроде неплохо, но не хватало важных голов, чтобы переломить преимущество соперника.

Как нужно провести дни до матча, чтобы победить? Думаю, тренеры выстроят правильный цикл», — приводит слова Пинчука Федерация хоккея Республики Беларусь.

Напомним, сегодня пять хоккеистов: защитники Степан Фальковский, Олег Пожиган, Артём Волченков, а также форварды Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук присоединились к сборной Беларуси.