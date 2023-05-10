Фальковский, Пинчук и ещё три хоккеиста присоединились к сборной Беларуси

Пять хоккеистов: защитники Степан Фальковский, Олег Пожиган, Артём Волченков, а также форварды Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук присоединились к сборной Беларуси, сообщает пресс-служба команды.

Фальковский провёл прошедший сезон в СКА. За 67 матчей в регулярке и плей-офф игрок обороны набрал 26 (10+16) очков. Пожиган записал на свой счёт одну результативную передачу в 11 матчах за минское «Динамо». Волченков в сезоне-2022/2023 играл в ХК «Металлург-Жлобин», где в 73 встречах набрал 39 (8+31) очков.

Нападающий Кузнецов сыграл шесть матчей за минское «Динамо» и результативными действиями не отметился. На счету Пинчука 67 матчей за «зубров» и 18 (10+8) результативных баллов.

Хоккеисты уже находятся в Туле и смогут помочь команде в ближайших матчах с «Россией 25».

Напомним, игры в Туле пройдут 12 и 13 мая, после чего команды отправятся в Минск, где сыграют на «Чижовка-Арене» 15 и 16 мая.