Исследование: тафгаи НХЛ умирают на 10 лет раньше, чем остальные игроки

Тафгаи в НХЛ после окончания карьеры умирают в среднем на 10 лет раньше, чем остальные игроки, сообщает The Canadian Press со ссылкой на исследование учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые проанализировали данные о 6039 игроках НХЛ с 1967 года по весну 2022 года.

Исследование показало, что тафгаи умирали в среднем на 10 лет раньше, чем сопоставимые с ними хоккеисты, которые начали играть в то же самое время, имели такой же рост и вес.

«Тафгаи умирали на 10 лет раньше, а самоубийства и передозировка наркотиков чаще были причиной их смерти, чем в контрольной группе», — сказано в исследовании.

Доктор Дэйв Эллемберг, профессор Университета Монреаля и специалист по спортивной медицине и сотрясениям мозга, заявил, что новое исследование усиливает аргументы в пользу прекращения драк в хоккее.