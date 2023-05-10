Исследование: тафгаи НХЛ умирают на 10 лет раньше, чем остальные игроки

Тафгаи в НХЛ после окончания карьеры умирают в среднем на 10 лет раньше, чем остальные игроки, сообщает The Canadian Press со ссылкой на исследование учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые проанализировали данные о 6039 игроках НХЛ с 1967 года по весну 2022 года.
Исследование показало, что тафгаи умирали в среднем на 10 лет раньше, чем сопоставимые с ними хоккеисты, которые начали играть в то же самое время, имели такой же рост и вес.
«Тафгаи умирали на 10 лет раньше, а самоубийства и передозировка наркотиков чаще были причиной их смерти, чем в контрольной группе», — сказано в исследовании.
Доктор Дэйв Эллемберг, профессор Университета Монреаля и специалист по спортивной медицине и сотрясениям мозга, заявил, что новое исследование усиливает аргументы в пользу прекращения драк в хоккее.
- 10 мая 2023
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