Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл повторил редкое достижение для вратарей-новичков в плей-офф

Завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Торонто» Джозеф Уолл, который сегодня впервые в карьере сыграл в плей-офф с первых минут встречи. В стартовом составе «Мэйпл Лифс» американский вратарь заменил получившего травму россиянина Илью Самсонова и сегодня смог отразить 24 броска.

24-летний американец стал всего восьмым голкипером-новичком в истории НХЛ, кому удалось одержать победу в первом старте в карьере в плей-офф, и сделать это в матче, поражение в котором означало для его команды вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобными победами отмечались Джерри Макнил (1950), Жак Плант (1953), Майк Палматир (1977), Робби Мур (1979), Джефф Риз (1990), Жозе Теодор (1997) и Спенсер Найт (2021).