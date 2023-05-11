«Торонто» избежал позора и вернулся в серию! Матч X закончился массовой дракой

Впервые за 19 лет преодолев первый раунд плей-офф НХЛ, «Торонто» повис на грани вылета во втором. В тяжёлой борьбе канадская команда потерпела три поражения подряд от «Флориды» и потеряла первого вратаря – Илью Самсонова.

В четвёртой встрече его место занял Джозеф Уолл, который в нынешнем сезоне появлялся на льду всего лишь десять раз. Впрочем, ни длительное отсутствие игровой практики, ни другие факторы не помешали 24-летнему американцу вернуть «кленовым листьям» надежду. Голкипер держался уверенно и не справился только с одним броском из 25-ти. В атаке «Пантерз» вели себя сдержанно, поэтому спасать партнёров ему почти не доводилось. В то же время игроки «Торонто» не избегали брака в передачах, поэтому Уоллу приходилось регулярно за ними «подчищать».

В итоге технические ошибки даже помогли «Мэйпл Лифс». Майкл Бантинг пытался вкинуть шайбу по борту, но не справился и попал в судью. Благодаря рикошету Вильям Нюландер остался лицом к лицу с Сергеем Бобровским и переиграл его.

Во многом случайный гол вдохнул в «Мэйпл Лифс» новую жизнь. Их игра заблестела опасными моментами, и в следующие три минуты Бобровский стал главным из действующих лиц. Две наиболее верные возможности упустил Джон Таварес. Форвард сначала ледоколом пробился на пятак, а затем исполнил импровизированный буллит – оба раза вратарь «Флориды» был на месте.

В третьем периоде «кленовые листья» сменили тактику и за десять минут нанесли только два броска. Чуть успокоившись, Бобровский не смог выловить третий. Закрытый Райаном О’Райлли, россиянин всё же среагировал на выстрел Митчелла Марнера, махнул ловушкой, но мимо. «Флорида» ответила спустя две минуты. В большинстве Сэма Райнхарта вывели на ударную позицию, откуда он буквально прошил Уолла: вратарь не удержал шайбу в амуниции после выстрела в упор.

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Финальный штурм у «Пантерз» не сложился, хотя времени на его организацию было предостаточно. Самый яркий эпизод концовки случился сразу после сирены. Хоккеистам «Торонто» не понравился силовой приём против защитника Моргана Райлли, и они метнулись на его защиту. В результате завязалась потасовка в формате «5 на 5». До мордобоя дело не дошло: в трёх парах из пяти соперники просто «скрутились» друг с другом, а вот Марнеру крепко досталась от Мэттью Ткачука. Нападающий «Флориды» нанёс два безответных удара в лицо. Несладко пришлось и Джейку Маккейбу. Защитник оказался зажат между двумя игроками «Пантерз» и не имел ни единого шанса подняться со льда.

Однако вряд ли Марнер и Маккейб слишком уж сильно горюют из-за поражения в хоккейной версии UFC. Из игры с шайбой их команда вышла победителем, а это гораздо важнее.