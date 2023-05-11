Вратарь Максим Моторыгин вернулся в московское «Динамо» из «Тамбова»

Хоккейные клубы «Динамо» (Москва) и «Тамбов» произвели обмен, в результате которого в ряды бело-голубых возвращается вратарь Максим Моторыгин. «Тамбов» получит денежную компенсацию.

Уроженец Воронежа до 2013 года занимался хоккеем в родном городе, после чего перебрался в юниорскую команду «Дмитрова». В 2015 году он перешёл в систему московского «Динамо», где и дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге.

Предыдущие два сезона Моторыгин провёл в ВХЛ, выступая за ЦСК ВВС и ХК «Тамбов». Всего во Всероссийской хоккейной лиге голкипер сыграл 65 матчей при проценте отражённых бросков 91. Контракт с вратарём рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

«Максим Моторыгин провёл два сезона во второй по силе лиге, набрался необходимого опыта и сейчас возвращается в московское «Динамо». Прошлым летом он тренировался с основной командой в Нижнем Новгороде и показал, что готов к большой конкуренции. У Максима есть все шансы в предстоящем сезоне дебютировать в КХЛ. Желаем ему удачи!» — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.