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Плющев: прощальный матч Овечкин проведёт в майке московского «Динамо»

Плющев: прощальный матч Овечкин проведёт в майке московского «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершит карьеру в московском «Динамо». Действующее соглашение 37-летнего нападающего с «Кэпиталз» рассчитано до 2026 года.

«Думаю, прощальный матч Овечкин наверняка проведёт в майке московского «Динамо», но я не хочу предугадывать. Это всё-таки дело Александра, как он будет заканчивать. Все болельщики «Динамо» хотели бы видеть его в составе, например, в последнем сезоне. Но, думаю, скорее, это будет один матч. Хотел бы я посмотреть на Овечкина в КХЛ на протяжении всего сезона? Не буду это комментировать. Это маловероятно», — цитирует Плющева Legalbet.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ, когда за 31 матч в составе московского клуба набрал 40 (19+21) очков.

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