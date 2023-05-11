Курьянов — о подписании Пьянова: Валентин поможет «Авангарду» усилить центр атаки

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание омичами Валентина Пьянова.
«В условиях дефицита центрфорвардов подписание Пьянова, который в прошедшем сезоне был одним из лидеров нападения «Сибири», поможет нашей команде усилить центральную линию атаки. Валентин хорошо знаком нашим болельщикам, его сильные стороны известны: высокий игровой интеллект, умение найти партнёра качественной передачей и реализовать свой момент. Добавил он и в лидерских качествах, был капитаном «Сибири», забивал в плей-офф. Опыт и мастерство Пьянова пригодятся «Авангарду» в новом сезоне», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».
Напомним, Пьянов прошлый сезон провёл в новосибирской «Сибири». В 67 матчах регулярки Валентин забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 32 очка. В плей-офф 31-летний нападающий в пяти матчах записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов.
- 11 мая 2023
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