Нападающий «Сент-Луиса» Александров: не жалею, что взял спортивное гражданство России

Нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров рассказал о том, когда последний раз был в России, и о решении играть за сборную России. 22-летний хоккеист родился и вырос в Германии.

«Когда последний раз был в России? Последний раз был, когда мы готовились к молодёжному чемпионату мира. У меня остались родственники в России, в Коломне (Подмосковье) живут. Я хотел к ним съездить в этом году, но понял, что по времени не успеваю, лучше дома с родителями побуду.

Не жалею, что взял спортивное гражданство России. Думаю, отстранение — это временное явление. К сожалению, сейчас вот так. Но когда-нибудь сборная России вернётся на международные турниры. Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России», — сказал Александров в интервью Sport24.

Александров завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России в 2020 году.