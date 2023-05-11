Пьетранджело ожидает слушание после грубого удара по рукам Драйзайтля

Защитника «Вегас Голден Найтс» Алекса Пьетранджело ожидает слушание департамента безопасности игроков НХЛ за грубый удар по рукам нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

Сообщается, что Пьетранджело может грозить дисквалификация, которой у него за карьеру в Национальной хоккейной лиге ни разу не было.

Напомним, за полторы минуты до конца четвёртого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело рубанул клюшкой по рукам звёздного нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, едва не угодив немцу по лицу. За партнёра по команде моментально вступился Коннор Макдэвид, который набросился на защитника.

«Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.