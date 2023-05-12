Сорокин, Хеллебайк и Улльмарк стали номинантами на «Везина Трофи»

Россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» вошёл в число претендентов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Другими номинантами, согласно официальному сайту НХЛ, стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Трое претендентов на награду были определены по результатам голосования генеральных менеджеров клубов лиги. Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдёт на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.

По итогам прошлого сезона обладателем «Везины» стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

В ночь с 12 на 13 мая по московскому времени НХЛ объявит номинантов на «Харт Мемориал Трофи», которая вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.