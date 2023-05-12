«Даллас» уверенно обыграл «Сиэтл» и вышел вперёд в серии

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра завершились победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей в основное время матча отличились Уайатт Джонстон, Роопе Хинц (дубль), Джо Павелски и Радек Факса. Павелски и Хинц также записали на свой счёт по одной результативной передаче.

За «Сиэтл» отличились нападающие Адам Ларссон и Джаред Макканн. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов принял участие в игре, однако не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Следующая игра между командами состоится в Сиэтле 14 мая, начало — в 2:00 мск.