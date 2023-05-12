«Даллас» уверенно обыграл «Сиэтл» и вышел вперёд в серии
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Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра завершились победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей в основное время матча отличились Уайатт Джонстон, Роопе Хинц (дубль), Джо Павелски и Радек Факса. Павелски и Хинц также записали на свой счёт по одной результативной передаче.
За «Сиэтл» отличились нападающие Адам Ларссон и Джаред Макканн. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов принял участие в игре, однако не смог отметиться результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Следующая игра между командами состоится в Сиэтле 14 мая, начало — в 2:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Джонстон (Бенн) – 03:57 (5x5) 2:0 Хинц (Харли, Робертсон) – 05:35 (5x5) 3:0 Павелски (Робертсон, Хинц) – 20:35 (5x5) 3:1 Ларссон (Эберле, Картье) – 21:59 (5x5) 3:2 Макканн (Гурд, Танев) – 27:30 (5x5) 4:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 51:23 (5x5) 5:2 Факса – 56:43 (en)
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