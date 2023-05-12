Кто выиграет чемпионат мира по хоккею?
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Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
«Чемпионат» предлагает угадать победителя чемпионата мира и пройти опрос: «Кто выиграет чемпионат мира по хоккею?»
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
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