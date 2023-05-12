Третьяк отметил стабильность Сорокина, номинированного на приз лучшему вратарю НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал попадание российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина в тройку номинантов на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран — это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить. В НХЛ находятся лучшие вратари мира. У него хорошая манера игры, он целенаправленный, насколько я знаю, очень дисциплинированный человек. Я всё время слежу за нашими голкиперами и отмечу, что он играет стабильно. Вратаря оценивают по стабильности, и если ты играешь стабильно на протяжении многих лет, про тебя могут сказать, что ты великий вратарь», — цитирует Третьяка ТАСС.
Другими номинантами на приз лучшему вратарю сезона стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). Победитель будет определён по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ 26 июня на церемонии индивидуальных наград в Нэшвилле.
- 12 мая 2023
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
07:35
-
07:26
-
06:56
-
05:20
-
01:21
- 11 мая 2023
-
23:21
-
23:10
-
22:47