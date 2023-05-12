Нападающий «Торпедо»: Ларионову всегда интересно, что происходит у игроков в жизни

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов рассказал, что главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов любит много общаться с игроками и интересоваться их личной жизнью, что способствует хорошей атмосфере внутри коллектива.

«У Ларионова всё построено на хороших отношениях между игроками и тренерским штабом. Когда находишься в хорошем коллективе, это отражается и на льду. Постоянно перекидываемся с ним маленькими диалогами – до, после и во время тренировок. Много общаемся на выезде. Ларионову всегда интересно, что происходит у игроков в жизни. Всё построено на хороших взаимоотношениях между хоккеистами и тренерами.

Какое Ларионов оставляет впечатление как человек? Только положительное. Ты приходишь в арену, на свою работу всегда с улыбкой на лице. С тренерским штабом «Торпедо» приятно работать. Он сам играл, прошёл большой путь и знает больше, чем мы. Учит правильному питанию, восстановлению, психологической подготовке к играм. И это даёт результат.

Изменилось ли питание под влиянием Ларионова? Да, начал более усердно следить. Это ещё и из-за тяжёлого графика в минувшем сезоне. Хочешь не хочешь, но надо правильно питаться и спать, чтобы выдержать такие нагрузки», — цитирует Летунова «РБ Спорт».

Ларионов номинирован на приз лучшему тренеру прошедшего сезона в КХЛ. Специалист провёл дебютный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ, под его руководством «Торпедо» стало главным открытием минувшего сезона, играя в яркий атакующий хоккей.