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Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью
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Cегодня, 9 мая, в Ледовом дворце Тулы пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Николаев);
Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;
Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.
Петров, Рыбаков.

Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4, четвёртая встреча осталась за россиянами — 5:1.

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