Мисюль ответил на вопрос, не устаёт ли «Россия 25» от матчей с одним и тем же соперником

Защитник сборной «Россия 25» Даниил Мисюль ответил на вопрос, не устаёт ли команда от матчей с одним и тем же соперником — сборной Беларуси.
«Первые игры хорошо провели в Челябинске, смогли их выиграть, показав классный хоккей и забив много голов. В Астане проиграли последний матч, но всякое бывает. Впереди было ещё пять игр, чтобы реабилитироваться. Следующий матч был 9 Мая. Это великий день и великий праздник для России. Нам было важно показать красивый хоккей и одержать победу.
Не устаём ли от матчей с одним и тем же соперником? Получается так, что у нас восемь игр со сборной Беларуси в этом турне. За такое время получается изучить соперника и понять, в каком стиле он играет. Все начинают читать друг друга и понимать. Наверное, в этом плане тяжеловато», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Мисюлем читайте на «Чемпионате»:
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