Защитник СКА Фальковский нанёс травму одноклубнику по ходу матча «России 25» и Беларуси

Защитник СКА Степан Фальковский, представляющий сборную Беларуси, влетел клюшкой в лицо своего одноклубника Захара Бардакова, выступающего за сборную «Россия 25». 22-летний Бардаков на льду больше не появился.

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Захар Бардаков в прошлом сезоне за команду из Санкт-Петербурга провёл 42 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф Кубка Гагарина Бардаков набрал 3 (1+2) очка в девяти матчах с показателем полезности «0».

26-летний Фальковский набрал 21 (8+13) очко в 51 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности «+23». В плей-офф Кубка Гагарина у белорусского спортсмена 5 (2+3) очков в 16 матчах и показатель полезности «+12».