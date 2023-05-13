Макдэвид, Пастрняк и Ткачук претендуют на награду «Харт Мемориал Трофи»

Пресс-служба НХЛ объявила претендентов на «Харт Мемориал Трофи». Эта награда ежегодно вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.
В тройку претендентов вошли Мэттью Ткачук («Флорида»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»). Победитель определяется голосованием представителей ассоциации журналистов НХЛ.
В прошлом году эту награду выиграл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.
Напомним, Макдэвид стал первым игроком НХЛ с сезона-2008/2009, кто отдавал минимум 100 результативных передач за сезон, включая матчи плей-офф. В последний раз такой результат показывал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отдавший ровно 100 передач за сезон с учётом плей-офф.
Макдэвид завершил регулярный чемпионат с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.
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