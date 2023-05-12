«Вегас» — «Эдмонтон», пятый матч. Макдэвида разозлили

Зря защитник «золотых рыцарей» обидел Драйзайтля. Канадец вступился и будет заряжен в этой встрече.

13 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.75. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» (13.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 13 мая стоит уделить внимание пятому матчу четвертьфинала между «Вегасом» и «Эдмонтоном», который пройдёт на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск. Счёт в серии равный 2-2.

Четвёртый матч проходил на льду «Эдмонтона» и закончился победой хозяев (4:1). Таким образом, команды играют в шахматном порядке. Будут так обмениваться результатами до седьмой встречи или прервут традицию?

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У «Вегаса» единственный гол в четвёртом матче забил Николя Руа. За «Эдмонтон» Клим Костин и Леон Драйзайтль сделали по результативной передаче. Коннор Макдэвид отметился ассистентским дублем. Немец лидирует в гонке бомбардиров, а канадец – по количеству сделанных передач в плей-офф.

Ближе к концу встречи защитник «Вегаса» ударил клюшкой по рукам Драйзайтля, едва не попав в лицо. Макдэвид среагировал моментально и накинулся на обидчика, заступившись за своего одноклубника. Это ещё раз говорит о том, насколько близкие отношения в составе «Эдмонтона» среди хоккеистов.

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Счёт в серии равный, и клубы начинают нервничать, допуская ошибки, часто удаляясь и вступая в конфликты. Выпускать эмоции нужно, однако «Вегасу» это не помогло, но клуб едет домой. Поможет ли поддержка трибун выйти вперёд в серии?

Недавно главный тренер «Голден Найтс» заговорил о проблеме во вратарской линии. В последней встрече место в воротах занял Эдин Хилл, который отразил 29 из 33 бросков. В третьем матче серии он сменил травмированного Лорана Броссуа.

Это может сыграть на руку «Эдмонтону», плюс заметна командная игра, в последнем матче лишь третье звено осталось без набранных очков. За пять последних очных встреч на льду «Вегаса» четыре раза побеждал «Эдмонтон», поэтому преимущество на стороне «нефтяников». Рекомендуем ставку на победу «Ойлерз» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» 13 мая 2023 года

Ситуация в последней встрече серии наверняка оставила осадок. Леон Драйзайтль и Макдэвид очень результативные нападающие, и их лучше не злить. Будет повод для хоккеистов с первых минут пойти в атаку. К тому же домашние стены в этой серии никак не помогают, но и шахматный порядок будет нарушен. Эта победа станет второй подряд для «нефтяников».

Ставка: победа «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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