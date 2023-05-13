Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Вегасом»

В Парадайсе (США) завершился пятый матч полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джек Айкел, Марк Стоун, Райлли Смит, а также Николас Хаг. Российский форвард Иван Барбашёв записал в свой актив результативную передачу.

У гостей дублем в сегодняшнем матче отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид, ещё один гол забил Зак Хайман. Счёт в матче открыли именно «Ойлерз», однако в итоге уступили во встрече.

После сегодняшней игры счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Следующий матч между командами состоится 14 мая и начнётся в 23:00 мск.