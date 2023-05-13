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Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Вегасом»

Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе (США) завершился пятый матч полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джек Айкел, Марк Стоун, Райлли Смит, а также Николас Хаг. Российский форвард Иван Барбашёв записал в свой актив результативную передачу.

У гостей дублем в сегодняшнем матче отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид, ещё один гол забил Зак Хайман. Счёт в матче открыли именно «Ойлерз», однако в итоге уступили во встрече.

После сегодняшней игры счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Следующий матч между командами состоится 14 мая и начнётся в 23:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 03:02 (5x4)   1:1 Айкел (Мартинес, Маршессо) – 03:52 (5x5)   1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 09:56 (5x4)   2:2 Стоун (Айкел, Маршессо) – 34:05 (5x3)   3:2 Смит (Барбашёв, Карлссон) – 34:34 (5x4)   4:2 Хаг (Айкел, Маршессо) – 35:34 (5x5)   4:3 Макдэвид (Бушар) – 42:40 (5x4)
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