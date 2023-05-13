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Макдэвид побил рекорд Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ

Макдэвид побил рекорд Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в пятом матче серии с «Вегасом» (3:4). Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда семь шайб в 11 матчах. Регулярный чемпионат Макдэвид завершил с 64 голами.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 03:02 (5x4)   1:1 Айкел (Мартинес, Маршессо) – 03:52 (5x5)   1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 09:56 (5x4)   2:2 Стоун (Айкел, Маршессо) – 34:05 (5x3)   3:2 Смит (Барбашёв, Карлссон) – 34:34 (5x4)   4:2 Хаг (Айкел, Маршессо) – 35:34 (5x5)   4:3 Макдэвид (Бушар) – 42:40 (5x4)

Таким образом, Макдэвид побил рекорд Александра Овечкина в XXI веке по голам в одном сезоне, включая регулярку и плей-офф. В сезоне-2007/2008 капитан «Вашингтона» забросил 65 шайб в регулярном чемпионате и добавил к ним четыре шайбы в семи матчах плей-офф.

Рекорд по голам в одном сезоне с учётом регулярки и плей-офф НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/1984 канадский форвард забросил 100 шайб. Из них 87 голов он забил за 74 матча регулярного чемпионата и добавил к ним 13 шайб в 19 играх плей-офф. В том сезоне Гретцки стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона».

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