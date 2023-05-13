Макдэвид побил рекорд Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в пятом матче серии с «Вегасом» (3:4). Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда семь шайб в 11 матчах. Регулярный чемпионат Макдэвид завершил с 64 голами.
Таким образом, Макдэвид побил рекорд Александра Овечкина в XXI веке по голам в одном сезоне, включая регулярку и плей-офф. В сезоне-2007/2008 капитан «Вашингтона» забросил 65 шайб в регулярном чемпионате и добавил к ним четыре шайбы в семи матчах плей-офф.
Рекорд по голам в одном сезоне с учётом регулярки и плей-офф НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/1984 канадский форвард забросил 100 шайб. Из них 87 голов он забил за 74 матча регулярного чемпионата и добавил к ним 13 шайб в 19 играх плей-офф. В том сезоне Гретцки стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона».
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