Невероятный Макдэвид в шаге от вылета! Канадец снёс рекорд Овечкина, но и этого было мало

За несколько часов до начала пятого матча второго раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз» пресс-служба североамериканской лиги объявила тройку номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи». В число соискателей на одну из самых престижных индивидуальных наград НХЛ вошли нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и, разумеется, капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.

Мало кто сомневается, что проведший историческую регулярку канадский феномен из «Ойлерз» третий раз в карьере станет обладателем этого приза. Но пока все мысли Коннора заняты тем, как затащить свою команду в финал Западной конференции НХЛ. Уже на четвёртой минуте матча 26-летний форвард открыл счёт, отличившись при игре в большинстве.

Ответ хозяев последовал буквально в следующей атаке. Американский форвард «Вегаса» Джек Айкел восстановил равновесие на табло, продолжив свою личную дуэль с Макдэвидом. Выбранный под вторым номером на драфте 2015 года Айкел на протяжении всей своей карьеры ждал первого в жизни попадания в плей-офф и теперь выдаёт максимально качественную серию против победителя драфт-церемонии восьмилетней давности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Большинство «Эдмонтона» в этом плей-офф уже давно стало главной страшилкой для его соперников. В какой-то момент реализация лишнего командой Джея Вудкрофта переваливала за абсолютно невероятный показатель в 50%. Затем большинство «Ойлерз» всё-таки пошло к усреднению, но сегодня «нефтяники» снова использовали лишнего на всю катушку.

С момента удаления Николаса Хага прошло всего 42 секунды, а Зак Хайман уже во второй раз в матче вывел «Эдмонтон» вперёд. Результативной передачей отметился канадский защитник гостей Эван Бушар, для которого это очко стало 14-м в нынешнем плей-офф при игре с численным преимуществом. Таким образом, Бушар превзошёл лучший результат XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф НХЛ, который в 2021 году установил Виктор Хедман, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 13 очков.

Коренной перелом в матче произошёл в середине второго периода, когда «Ойлерз» выдали неудачный отрезок, который в итоге может стоить канадской команде всего сезона. С интервалом в 44 секунды свою команду подвели шведские хоккеисты «Эдмонтона» – защитник Филипп Броберг и нападающий Маттиас Янмарк. Два шведа подряд схватили удаления, оставив партнёров обороняться втроём.

Большинство «Вегаса» в этом плей-офф работает не так успешно, как у их визави из «Ойлерз». Но тем не менее мастеров в составе «золотых рыцарей» также собрано в избытке, и сегодня своим шансом они воспользовались на 100%. Сначала Марк Стоун реализовал «пять на три», а следом Райлли Смит отличился уже в формате «пять на четыре». Голевой передачей отметился Иван Барбашёв, набравший седьмое очко в этом плей-офф.

Благодаря этому российский форвард установил новый личный рекорд по очкам в одном плей-офф. До этого лучшим результатом нападающего были 6 (3+3) очков в 25 матчах плей-офф в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/2019. В тот сезон россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

От удара в виде двух стремительно пропущенных шайб «Эдмонтон» оправиться, скорее всего, ещё смог бы. Но вслед за голом Смита последовала и ещё одна результативная атака хозяев – защитник Хаг отличился в равных составах, поставив точку в кошмарном отрезке для гостей. Всего за 89 секунд «нефтяники» пропустили три шайбы кряду, после чего в их составе произошла замена вратаря – вместо Стюарта Скиннера на льду появился Джек Кэмпбелл.

Шанс вернуться в игру гостям подарил Киган Колесар, в концовке второго периода грубо атаковавший в углу защитника Маттиаса Экхольма. Арбитры оценили действия форварда «рыцарей» удалением до конца матча, а «Ойлерз» получили в своё распоряжение пять минут на реализацию лишнего.

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Первые 2,5 минуты большинства у «нефтяников» абсолютно не сложились. Гости много и закономерно контролировали шайбу в чужой зоне, но создать опасный момент у них никак не получалось. В итоге за дело снова пришлось браться Макдэвиду, который в фирменном сольном проходе на скорости вытащил шайбу на чужой пятак, произвёл бросок по воротам Эдина Хилла и сам же сработал на отскоке, удачно сыграв на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Одной из главных интриг на финише регулярного чемпионата являлся ответ на вопрос, угонится ли Макдэвид за рекордом Александра Овечкина по голам в одной регулярке в XXI веке. В 2008 году российский форвард забросил 65 шайб, и с тех пор его достижение не побил ни один из игроков лиги. Не побил его и Макдэвид, в итоге ставший лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх.

А вот рекорд Овечкина по голам в одном сезоне с учётом плей-офф канадский форвард всё-таки побил. После сегодняшнего дубля в активе Макдэвида стало семь шайб в 11 играх в текущем плей-офф. В сумме на его счету 71 гол – и отныне это новый рекорд лиги в XXI веке. У Овечкина в сезоне-2007/2008 было 69 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс четыре в семи играх плей-офф).

Канадский форвард оформил дубль и превзошёл рекорд Овечкина, но и этого было недостаточно, чтобы спасти «Эдмонтон» от поражения. Третий раз в этой серии командные усилия «Вегаса» оказались увесистее отдельных крутых перформансов в исполнении суперзвёзд соперника – вроде Макдэвида или промолчавшего сегодня Леона Драйзайтля. И теперь «нефтяники» находятся в шаге от завершения сезона. Права на ещё одно поражение у «Эдмонтона» больше нет. Следующая победа выведет «Вегас» в финал Западной конференции НХЛ.