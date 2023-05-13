Нападающий «России 25» о матчах с Беларусью: сильный соперник, с которым интересно играть

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили поделился эмоциями от игры за сборную «Россия 25» и отметил, что ему было очень приятно получить вызов в национальную команду. Напомним, «Россия 25» в матче в Туле обыграла сборную Беларуси со счётом 4:1.

«Сезон был длинный, накопилась определённая усталость. Не могу сказать, что после такого сезона выходить играть за сборную тяжело, потому что получить вызов в национальную команду — это всегда престижно. Мне очень приятно за неё играть. У нас сильный соперник, с которым интересно играть, и хорошая атмосфера на трибунах», — цитирует Джиошвили ТАСС.

Следующий матч сборная «Россия 25» проведёт сегодня, 13 мая, с командой Беларуси. Матч снова пройдёт в Туле и начнётся в 17:00 мск.