Громадный белорус разбушевался! «Сломал» партнёра по СКА, а другого швырнул на лёд

Сегодня сборная «Россия 25» продолжила своё турне по российским городам в рамках Суперсерии с командой Беларуси. На сей раз команда Романа Ротенберга прибыла в город-герой Тулу, где у неё были запланированы матчи на 12 и 13 мая. Увы, российская команда из-за серьёзной травмы лишилась своего капитана Марата Хуснутдинова, но ничего не поделать, таков хоккей.

Напомним, сегодня же в Риге и Тампере стартовал чемпионат мира по хоккею, но россиян и белорусов туда не допустили, поэтому у этих команд свой хоккейный праздник.

«Можно ли сравнить уровень хоккея с групповыми матчами чемпионата мира? Хоккей идёт вперёд, развивается каждый день. Тяжело сравнивать, будем готовиться, тренироваться, а эксперты уже оценят. В моём понимании по скоростям и мастерству игроков обе команды заслуживают играть на чемпионате мира, Олимпиаде. Не мне судить, но в моём понимании хоккей высокого уровня, высокие скорости, все хотят выиграть», — говорил главный тренер россиян Ротенберг.

Интересно, что в первом периоде белорусы перебросали россиян в створ – 14:8. А свой единственный гол соперник забил в большинстве: хлёсткий бросок в створ ворот Серебрякова нанёс Пинчук.

Россияне ответили в равных составах: Бардаков получил пас на ход, ускользнул от соперника, вышел один на один с соперником и переиграл Колосова в ближнем бою. Болельщиков на трибунах, к слову, было достаточно, а перед встречей с приветственной речью к зрителям выступил президент ФХР Владислав Третьяк.

Во втором периоде Беларусь моментами выглядела поинтереснее россиян, а одним из наиболее запоминающихся моментов стала травма Захара Бардакова, которую ему нанёс одноклубник по СКА, защитник белорусов Степан Фальковский. Роман Ротенберг был очень недоволен, однако главные арбитры выписали Фальковскому всего две минуты. Бардаков досрочно завершил встречу из-за травмы.

Правда, этого сборной России хватило. Классная комбинация, серия передач в исполнении Никишина и Хайруллина, после чего на решающий бросок вывели новоиспечённого спартаковца Порядина. Атака в касание и 2:1 на табло.

«Россия 25» обыграла Беларусь в Туле Фото: fhr.ru

Останавливаться на достигнутом наша команда не собиралась. Очередное большинство, работа Зыкова на пятаке и добивание с неудобной руки в исполнении Валентина. В результате после двух периодов российская сборная вела со счётом 3:1, обеспечив себе вполне комфортное преимущество.

В третьей двадцатиминутке россиянам оставалось сыграть по счёту, благо ситуация позволяла. Фальковский, кстати, не успокаивался. Травмы Бардакова ему явно не хватило, так как Степан ещё и борцовским приёмом завалил на лёд Камалова.

В концовке Беларусь заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в итоге пропустила в пустые ворота. Зинченко поставил точку в матче. Завтра команды встретятся в Туле снова. Возьмут ли белорусы реванш?