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Дубль Мальгина помог Швейцарии разгромить Словению

Дубль Мальгина помог Швейцарии разгромить Словению
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира группы B между сборными Швейцарии и Словении. Разгромную победу одержали швейцарцы со счётом 7:0.

Дублем в составе победителей отметился нападающий «Колорадо» Денис Мальгин. Также на его счету результативная передача. По два очка на свой счёт записали Кэлвин Тюркауф и Гаэтан Хас.

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Швейцария
Окончен
7 : 0
Словения
1:0 Мальгин (Кукан, Хас) – 12:56 (pp)   2:0 Мозер (Корви, Херцог) – 13:29   3:0 Нидеррайтер (Мальгин, Хас) – 32:47 (pp)   4:0 Мальгин (Симьон, Хас) – 41:59 (pp)   5:0 Тюркауф (Лёффель) – 43:46 (pp)   6:0 Миранда (Ричард, Берчи) – 50:39   7:0 Берчи (Тюркауф) – 57:05

В следующем матче сборная Швейцарии встретится со сборной Норвегии. Эта игра состоится 14 мая. Словенцы проведут свой следующий матч со сборной Канады — также 14 мая.

Напомним, групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

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