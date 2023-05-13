Дубль Мальгина помог Швейцарии разгромить Словению

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира группы B между сборными Швейцарии и Словении. Разгромную победу одержали швейцарцы со счётом 7:0.

Дублем в составе победителей отметился нападающий «Колорадо» Денис Мальгин. Также на его счету результативная передача. По два очка на свой счёт записали Кэлвин Тюркауф и Гаэтан Хас.

В следующем матче сборная Швейцарии встретится со сборной Норвегии. Эта игра состоится 14 мая. Словенцы проведут свой следующий матч со сборной Канады — также 14 мая.

Напомним, групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.