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Форвард сборной Беларуси: с Россией навязывали свою игру, но пропустили ненужные голы

Форвард сборной Беларуси: с Россией навязывали свою игру, но пропустили ненужные голы
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от сборной «Россия 25» (1:4).

«Матч был тяжёлым. Особенно в первом периоде, а потом – полегче. Плохо, что пропустили ненужные голы. Всё-таки хорошо играли, но удаления подвели нас. Борьбы было много. Вроде и держали их, и свою игру навязывали, но чуть-чуть нам не хватило. Чего именно? Голов не хватило. Было очень много моментов, там и пустые ворота два раза были, но не заходила шайба туда. Может, хладнокровия не хватает. Может, стоит играть чуть проще, хотя куда уже проще. Не знаю. Не идёт шайба! Надеюсь, в следующих играх больше залетит», — приводит слова Кузнецова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

Сегодня, 13 мая, команды проведут новый матч в своей серии. Он начнётся в 19:00 мск.

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