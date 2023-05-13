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Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью
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Cегодня, 13 мая, в Ледовом дворце Тулы пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Николаев (Исаев);
Никишин — Елесин, Порядин — Воробьёв — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;
Камалов — Пашнин, Джиошвили — Глотов — Гребенщиков;
Карпухин — Мичков, Яремчук — Чивилёв, Кара.
Петров, Рыбаков.

В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян. Это последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене». Прошлый матч между коллективами закончился победой «России 25» со счётом 4:1.

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