Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью
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Cегодня, 13 мая, в Ледовом дворце Тулы пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав сборной «Россия 25»:
Николаев (Исаев);
Никишин — Елесин, Порядин — Воробьёв — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;
Камалов — Пашнин, Джиошвили — Глотов — Гребенщиков;
Карпухин — Мичков, Яремчук — Чивилёв, Кара.
Петров, Рыбаков.
В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян. Это последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене». Прошлый матч между коллективами закончился победой «России 25» со счётом 4:1.
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