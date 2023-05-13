Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью

Cегодня, 13 мая, в Ледовом дворце Тулы пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной 13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Николаев (Исаев);

Никишин — Елесин, Порядин — Воробьёв — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;

Камалов — Пашнин, Джиошвили — Глотов — Гребенщиков;

Карпухин — Мичков, Яремчук — Чивилёв, Кара.

Петров, Рыбаков.

В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян. Это последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене». Прошлый матч между коллективами закончился победой «России 25» со счётом 4:1.