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Сборная «Россия 25» в овертайме одержала победу над Беларусью

Сборная «Россия 25» в овертайме одержала победу над Беларусью
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Cегодня, 13 мая, в Ледовом дворце Тулы прошёл очередной матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена не выявила победителя, он определился в овертайме — 2:1 в пользу россиян.

Счёт в матче открыли гости: на 16-й минуте точный бросок удался Сергею Кузнецову (Владимир Алистров, Роман Горбунов). Сборная «Россия 25» отыгралась благодаря Максиму Федотову (Марат Хайруллин).

Овертайм между командами прошёл в формате «3 на 3». Победную шайбу в нём забросил Василий Глотов.

В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян: команды играли между собой на турнире в Казахстане, а также встречались на аренах в Челябинске и Красноярске. В Туле прошёл последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене».

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 1
ОТ
Беларусь
0:1 Кузнецов (Алистров, Горбунов) – 15:18 (5x5)   1:1 Федотов (Хайруллин) – 43:34 (5x5)   2:1 Глотов (Федотов) – 61:19 (3x3)
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