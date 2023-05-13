Сборная «Россия 25» в овертайме одержала победу над Беларусью

Cегодня, 13 мая, в Ледовом дворце Тулы прошёл очередной матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена не выявила победителя, он определился в овертайме — 2:1 в пользу россиян.

Счёт в матче открыли гости: на 16-й минуте точный бросок удался Сергею Кузнецову (Владимир Алистров, Роман Горбунов). Сборная «Россия 25» отыгралась благодаря Максиму Федотову (Марат Хайруллин).

Овертайм между командами прошёл в формате «3 на 3». Победную шайбу в нём забросил Василий Глотов.

В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян: команды играли между собой на турнире в Казахстане, а также встречались на аренах в Челябинске и Красноярске. В Туле прошёл последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене».