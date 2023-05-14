Главный тренер «Сиэтла» — о 6:3 с «Далласом»: мы знали, что стояло на кону

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол оценил настрой команды на шестой матч серии с «Далласом» (6:3). «Кракен» сравняли счёт в серии — 3-3, решающий матч состоится 16 мая в Далласе.

«Мне понравилось, как сегодня выглядела наша команда. Мы знали, что стояло на кону. Этим ребятам, как и персоналу, не нужно было много говорить. Мы прошли определённую подготовку к матчу, но очень простую. Мы просто почувствовали, что с самого начала этим утром наши ребята хорошо сосредоточились. В целом они были расслаблены, и эта формула привела к нашему довольно интенсивному старту матча, что и произошло сегодня», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Напомним, в серии первого раунда с «Колорадо» хоккеисты «Сиэтла» выиграли седьмой матч на площадке соперника.