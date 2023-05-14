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«Сиэтл» сравнял счёт в серии с «Далласом», команды проведут решающий седьмой матч

Завершился шестой матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Янни Гурд, Джордан Эберле (дважды), Ээли Толванен и Тай Картье.

За «Даллас» забивали Мэйсон Марчмент, Джо Павелски и Йоэль Кивиранта. Российский нападающий Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, счёт в серии стал 3-3. Седьмой матч серии состоится 16 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Сиэтл» обыграл «Колорадо Эвеланш», а «Даллас» оказался сильнее в серии с «Миннесотой Уайлд».

В регулярном чемпионате «Сиэтл» финишировал на седьмом месте Западной конференции, набрав 100 очков. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.